Названа вероятная причина взрыва в отделении банка на северо-востоке Москвы
«112»: причиной взрыва в отделении банка в Москве могла стать попытка ограбления
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Взрыв в отделении Газпромбанка на улице Снежной в Москве мог произойти в результате неудачного ограбления, сообщает «112».
В четверг днем в офисе банка на северо-востоке столицы взорвался банкомат. По предварительным данным, незадолго до этого рядом с местом ЧП видели подозрительного человека.
Он мог попытаться ограбить отделение банка, для чего и взорвал банкомат. Однако попытка оказалась неудачной.
На месте происшествия работают криминалисты и следователи. В результате взрыва никто не пострадал.