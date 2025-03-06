Названа вероятная причина взрыва в отделении банка на северо-востоке Москвы

«112»: причиной взрыва в отделении банка в Москве могла стать попытка ограбления

Взрыв в отделении Газпромбанка на улице Снежной в Москве мог произойти в результате неудачного ограбления, сообщает « 112 ».

В четверг днем в офисе банка на северо-востоке столицы взорвался банкомат. По предварительным данным, незадолго до этого рядом с местом ЧП видели подозрительного человека.

Он мог попытаться ограбить отделение банка, для чего и взорвал банкомат. Однако попытка оказалась неудачной.

На месте происшествия работают криминалисты и следователи. В результате взрыва никто не пострадал.