Названа предварительная причина самоубийства Умара Джабраилова

Baza: Джабраилов мог покончить с собой из-за проблем с деньгами

Бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов мог решиться на суицид из-за финансовых проблем. Перед смертью он активно искал новые источники дохода, сообщает Baza .

В декабре 2025 года Джабраилов стал амбассадором нового проекта — 1,62 Development. Компания была зарегистрирована в 2024 году в Грозном. Она позиционирует себя как застройщик различных объектов — жилых комплексов, инфраструктуры, социальных учреждений и городских центров.

На сайте фирмы говорится, что она «возрождает города в Новороссии». За 2025 год компания получила выручку в размере 346 тыс. рублей. Джабраилов продвигал проект, призывал различных инвесторов вложиться в него.

Вместе с тем он активно развивал свой блог, который набрал 213 тыс. подписчиков. Мужчина публиковал ролики и посты, вырезки из интервью, рассказывал о «правилах жизни».

Ранее сообщалось, что у Джабраилова перед смертью заблокировали счета его ИП. Причиной стал долг в размере 40 тыс. рублей.

Джабраилов покончил с собой в апартаментах в Москве. Врачи пытались реанимировать его, но так и не смогли спасти.

