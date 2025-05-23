Названа предварительная причина крушения Ми-8 в Орловской области
Причиной крушения Ми-8 в Орловской области могла стать техническая неисправность
Предварительной причиной крушения вертолета Ми-8 в населенном пункте Нарышкино Орловской области назвали техническую неисправность, сообщает РИА Новости.
В пресс-службе Московского военного округа отметили, что вертолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет.
О крушении Ми-8 стало известно 23 мая. Инцидент произошел в 14:10. Перед тем, как упасть, вертолет раскрутило на 180 градусов. От него во время инцидента шел дым. Погибли два человека — пилот и бортмеханик.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков напомнил жителям о недопустимости публикации фото и видео с места падения вертолета. На месте происшествия работают службы МЧС и правоохранительные органы. Они проводят оперативные действия.