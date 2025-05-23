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Губернатор Клычков попросил не публиковать кадры с места падения Ми-8

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале напомнил жителям о недопустимости публикации фото и видео с места падения вертолета Ми-8.

По словам главы региона, поступает информация о происшествии на территории Урицкого района. Ранее сообщалось, что возле населенного пункта Нарышкино разбился военный вертолет. По предварительным данным, погибли два человека, это члены экипажа.

На месте происшествия работают службы МЧС и правоохранительные органы. Они проводят оперативные действия.

Губернатор призвал не поддаваться панике, он отметил, что угроз для жителей населенного пункта нет.

Вертолет упал на заброшенное химпредприятие. Машина должна была приземлиться на аэродроме в Вяземском районе.