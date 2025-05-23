Вертолет разбился в Нарышкине Орловской области, погибли два человека
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В населенном пункте Нарышкино Орловской области разбился вертолет. У него, по предварительной информации, отказал двигатель, сообщает Mash.
Инцидент произошел в 14:10. Перед тем, как упасть, вертолет раскрутило на 180 градусов. От него во время инцидента шел дым.
Погибли два человека. По предварительным данным, это бортмеханик и пилот.
Ми-8 направлялся в Смоленскую область. Он должен был приземлиться на аэродроме в Вяземском районе.