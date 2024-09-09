Названа наиболее вероятная версия крушения самолета «Алекс-251» в Подмосковье
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Наиболее вероятной версией крушения самолета-амфибии «Алекс-251» в Подмосковье считается отказ систем, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Источник ТАСС отмечает, что разбившийся самолет является единственным экземпляром с бортовым номером RA1240G. Судно могло потерпеть крушение из-за отказа агрегатов — эта версия наиболее вероятна.
Отмечается, что самолетом управлял опытный летчик. Так как воздушное судно упало сразу после взлета, ошибка пилотирования маловероятна.
Самолет разбился в Рузском городском округе в понедельник. Он упал на поле. На борту находились два пилота. Они погибли.
Прокуратура организовала проверку по факту крушения самолета-амфибии «Алекс-251». Выясняются причины и обстоятельства трагедии.