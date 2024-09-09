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Названа наиболее вероятная версия крушения самолета «Алекс-251» в Подмосковье

Наиболее вероятной версией крушения самолета-амфибии «Алекс-251» в Подмосковье считается отказ систем, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Источник ТАСС отмечает, что разбившийся самолет является единственным экземпляром с бортовым номером RA1240G. Судно могло потерпеть крушение из-за отказа агрегатов — эта версия наиболее вероятна.

Отмечается, что самолетом управлял опытный летчик. Так как воздушное судно упало сразу после взлета, ошибка пилотирования маловероятна.

Самолет разбился в Рузском городском округе в понедельник. Он упал на поле. На борту находились два пилота. Они погибли.

Прокуратура организовала проверку по факту крушения самолета-амфибии «Алекс-251». Выясняются причины и обстоятельства трагедии.