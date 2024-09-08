«Настрой боевой»: Долина прокомментировала дело о мошенничестве с жильем
Лариса Долина рассказала о настроении после мошенничества с ее квартирой
Певица Лариса Долина рассказала о своем настроении после мошенничества с ее квартирой, пишет РИА Новости.
«Следствие идет, следственные действия в самом разгаре. Настрой боевой», — заявила артистка.
Детали певица не сообщила, ссылаясь на тайну следствия.
Ранее Долина стала жертвой мошенников и продала свою 5-комнатную квартиру в Хамовниках, передав 200 млн рублей аферистам.
Певица подала в суд и требует признать сделку недействительной. Курьер и предполагаемая сообщница организаторов криминальной схемы задержана.