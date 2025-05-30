Наркотики нашли в крови водителя автобуса, совершившего смертельное ДТП в Подмосковье

24-летний водитель микроавтобуса, который перевозил детей и попал в смертельное ДТП на трассе М-12 в Подмосковье, был лишен прав. В его крови нашли следы наркотиков, сообщает Baza .

23 мая вечером водитель на Mercedes-Benz Sprinter 2 ехал по трассе М-12 по своей полосе для движения в пределах Богородского округа. Он столкнулся с стоящей в попутном направлении Lada Largus, перевернулся и по пути зацепил еще одну машину — Audi. В ДТП погибли женщина и ребенок из Lada Largus, также 10 человек были ранены.

Водитель, который находился за рулем микроавтобуса, около года назад был лишен прав. Еще в его крови нашли следы наркотических веществ. Кроме того, следователи узнали, что молодой человек не имел права перевозить детей. Сейчас злоумышленника арестовали.

Также, как рассказали источники, на водителя Lada Largus, который встал на середине оживленного шоссе, чтобы подкачать колесо, планируют возбудить дело по факту нарушения ПДД.