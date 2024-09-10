Напугали местных жителей: узбеки устроили тир в лесополосе в Истре

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В Подмосковье узбеки устроили тир в лесополосе рядом с жилыми домами

В подмосковной Истре приезжие из Узбекистана устроили тир в лесополосе, которая вплотную прилегает домам, сообщает Информационный центр СК РФ .

Узбеки организовали стрельбище в жилой зоне. Помимо этого, местные жители заявили, что мигранты стреляли из окна во двор, пугая людей.

Следствие возбудило в отношении узбеков уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Доклад о расследовании хулиганских действий мигрантов в Истре главе ведомства Александру Бастрыкину представит и. о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Яковлев Я. А.

Ранее следствие возбудило уголовное дело в отношении мигранта, который преследовал женщину в Истре. Он делал ей предложения непристойного характера.