Напугали местных жителей: узбеки устроили тир в лесополосе в Истре
В Подмосковье узбеки устроили тир в лесополосе рядом с жилыми домами
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В подмосковной Истре приезжие из Узбекистана устроили тир в лесополосе, которая вплотную прилегает домам, сообщает Информационный центр СК РФ.
Узбеки организовали стрельбище в жилой зоне. Помимо этого, местные жители заявили, что мигранты стреляли из окна во двор, пугая людей.
Следствие возбудило в отношении узбеков уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Доклад о расследовании хулиганских действий мигрантов в Истре главе ведомства Александру Бастрыкину представит и. о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Яковлев Я. А.
Ранее следствие возбудило уголовное дело в отношении мигранта, который преследовал женщину в Истре. Он делал ей предложения непристойного характера.