Напавший на полицию Москвы таджик помогал предотвращать теракты в 2017 году

Таджик-террорист Шеравган Куджумов*, который сегодня с ножом напал на московских полицейских, ранее отбывал наказание по террористической статье. Перед заключением он сотрудничал со следствием и даже помог поймать двух боевиков, благодаря чему удалось предотвратить взрывы в общественных местах столицы, утверждает «МК: срочные новости» .

В феврале 2017 года Шеравган* вступил в ИГИЛ** и изготовил бомбу для проведения взрыва в Москве. Тогда его задержали, и он стал сотрудничать со спецслужбами.

После поимки, в 2017 году, боевик связался с другими исламистами и назвал им места, где якобы хранятся бомбы. Когда два террориста приехали к озвученным адресам, их сразу же задержали силовики.

В тот раз Куджумова* приговорили к 8 годам заключения, а позже Верховный суд счел недоказанным то, что осужденный нелегально приобрел взрывчатку, и снизил его срок на 3 месяца. После освобождения из колонии террорист жил в подмосковной Балашихе.

Утром 27 августа Шеравган К. попытался зарезать полицейских на Щелковском шоссе. До этого он совершил поджог с помощью коктейлей Молотова. После задержания он заявлял, что напал на правоохранителей из-за ненависти к ним.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** Организация признана террористической и запрещена в России