Напавший на лицей в Нижнекамске школьник госпитализирован в тяжелом состоянии

В настоящее время медики борются за жизнь 13-летнего подростка, который ножом ранил уборщицу Нижнекамского лицея № 37, сообщает «112» .

Предварительно известно, что юноша находится в больнице в тяжелом состоянии. Медики делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь.

Школьник травмировался, неудачно использовав сигнальное устройство. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что школьник мог совершить нападение на лицей из-за смерти подруги, которая сорвалась с крыши, когда снимала ролик для соцсетей несколько дней назад. По словам одноклассников, 13-летний юноша и девочка хорошо общались. Эта версия уже проверяется следствием.

От действий школьника пострадала уборщица лицея. Она получила ножевые ранения рук, но ее жизни ничего не угрожает. Женщине оказали медицинскую помощь.

