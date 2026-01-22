Получила ранения рук: кто стал жертвой нападения ученика на лицей в Нижнекамске

Жертвой нападения семиклассника в нижнекамском лицее стала 54-летняя уборщица Алсу А., в настоящее время женщине оказывают помощь медики, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что Алсу получила ножевые ранения рук. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает, но медицинская помощь все равно требуется. Компетентные специалисты уже работают с пострадавшей и оказывают ей всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что семиклассник напал на многопрофильный лицей № 37 в Нижнекамске утром 22 января. Мальчик успел ранить уборщицу, затем он был задержан.

Позднее в Сети появились первые фото с места преступления. На кадрах видны следы крови на полу образовательного учреждения.

