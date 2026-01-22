Напавший на лицей подросток мог винить в смерти подруги другого ученика

Погибшая семиклассница, из-за которой подросток мог атаковать лицей в Нижнекамске, в день смерти была на крыше с другим парнем. Напавший на учебное заведение мог винить его в гибели подруги, сообщает SHOT .

Как рассказали ученики, подросток всегда хорошо общался с девочкой. Он мог винить в ее смерти другого парня, вместе с которым погибшая два дня назад была на крыше жилого дома и снимала видеоролики. В какой-то момент она поскользнулась и сорвалась. По одной из версий, парень не смог удержать школьницу.

Погибшая была призером научных конференций. В прошлом году она вместе с одноклассницей стала лауреатом республиканского конкурса в память о героизме солдат в годы Великой Отечественной войны. Похороны девочки все еще проходят.

Потеряв единственную подругу и, вероятно, обозлившись на того, кто не смог ее спасти, семиклассник поддался эмоциям и напал на школу с ножом. Он успел ранить уборщицу и взорвать в здании петарды.

После задержания на его тактической разгрузке нашли имя и дату смерти подруги. Также есть версия, что причиной происшествия стал конфликт мальчика с одноклассниками.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.