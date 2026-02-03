Напавший на гимназию в Уфе выложил песню о стрельбе и предупредил об атаке

За день до атаки на гимназию № 16 в Уфе 9-классник опубликовал в соцсетях песню о стрельбе в школе, сообщает Baza .

Нападение на учебное заведение произошло около 11:00 по местному времени — там шел 3-й урок. На место оперативно прибыли полицейские, росгвардейцы и сотрудники других экстренных служб. Стрелок был задержан.

Нападавший все свои действия публиковал в Сети. Он также предупредил об атаке на школу за день до происшествия.

Как пишет SHOT, девятиклассник выбрал для атаки 3 февраля, так как во всех учебных заведениях в этот день должна была пройти учебная тревога. Другие ученики по этой причине не сразу поняли, что происходит.

