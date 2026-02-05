Напавший на детсад под Оренбургом оказался сыном «лучшего налогового работника»

25-летний Илья М., который напал с ножом на детский сад в Бугуруслане Оренбургской области, оказался сыном «лучшего налогового работника». Мать мужчины — старший налоговый инспектор отдела выездных проверок в местном отделении ФНС, сообщает SHOT .

Илья родился в Абдулине, но в последнее время жил в Бугуруслане. В прошлом году его мать признали лучшим налоговым инспектором.

В четверг мужчина с ножом ворвался в детский сад Бугуруслана. Скрутила преступника женщина-воспитатель. Какую цель преследовал нападавший, пока неизвестно.

Силовики не могут допросить Илью, который после задержания с трудом разговаривает и невменяемо себя ведет. Оказалось, что он пьян.

В результате происшествия пострадавших нет. У воспитателя порезы на руках, но ее жизни ничего не угрожает.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.