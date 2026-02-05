Скрутила воспитатель: неадекват с ножом ворвался в детский сад Бугуруслана

Мужчина с ножом ворвался в детский сад в Оренбургской области

Неадекватный мужчина с ножом ворвался в детский сад в городе Бугуруслане Оренбургской области. Скрутила преступника женщина-воспитатель, сообщает SHOT .

Какую цель преследовал нападавший, пока неизвестно. Однако ему не удалось завершить задуманное — на пути встала педагог, 42-летняя Лия Галеева.

Она скрутила мужчину и удерживала его до приезда полиции. В результате происшествия пострадавших нет.

