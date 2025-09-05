Напал с ножом и прижал к дверям: жесткая драка в метро попала на видео

Судимый москвич с ножом напал на мужчину в метро

Двое мужчин поругались в вагоне электропоезда в столице. Во время конфликта ранее судимый 37-летний москвич нанес оппоненту колото-резаную рану предметом, похожим на нож, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

Жесткая драка попала на видео. На кадрах видно, что мужчина прижимает пассажира к дверям вагона, бьет его кулаками и ногами, а затем достает нож. Очевидцы стали разбегаться, только самые смелые пытались остановить напавшего.

В итоге пострадавший получил колото-резаную рану руки, ему оказали медицинскую помощь. Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Напавшему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее во дворе жилого дома на улице Туристской в Москве произошел пугающий инцидент. Мужчина достал нож и стал угрожать присутствующим на детской площадке женщинам и несовершеннолетним.