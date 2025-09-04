Мужчина угрожал ножом ребятам и женщинам на детской площадке в Москве

Во дворе жилого дома на улице Туристской в Москве произошел пугающий инцидент. Мужчина достал нож и стал угрожать присутствующим на детской площадке женщинам и несовершеннолетним, сообщает пресс-служба Росгвардии.

32-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения сначала устроил драку на площадке. Затем из кармана он достал нож и принялся за угрозы.

Окружающие кричали неадеквату, чтобы он убрал холодное оружие, но тот не слушал. Обезоружили преступника сотрудники Росгвардии. В отделении полиции он заявил, что ножа не было и вовсе, а еще не смог объяснить свое поведение.

Ранее труп пожилой женщины нашли в квартире в многоэтажном доме на улице Братиславской. Она погибла от ударов ножом и других травм. Убить женщину мог ее внук 1989 года рождения.