Налоговая заблокировала счета Level Kitchen после массовых жалоб
15 января ФНС приняла решение заблокировать счета сервиса доставки готовых рационов питания Level Kitchen после массовых жалоб. Однако компания все еще продолжает принимать заказы и платежи, сообщает «112».
Жалобы на Level Kitchen поступают с начала года. По словам пользователей, им не доставляют заказы и не возвращают средства. Поддержка при этом молчит.
Налоговая после массовых жалоб решила арестовать счета компании. Но сервис никак на это не отреагировал. Более того, компания продолжает принимать заказы и платежи. Еще сервис предлагает новым пользователям возможность подписки.
Ранее в Level Kitchen заявили, что клиенты не получали заказы из-за технических неполадок в системе доставки и перегруженности линии поддержки. В компании сообщали, что техническая команда и отдел логистики работают в усиленном режиме для нормализации работы системы.
