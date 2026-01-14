Клиенты Level Kitchen массово жалуются, что их «кинули» на деньги и заказы

Недовольство среди пользователей сервиса по доставке готовых рационов питания Level Kitchen достигло критической точки. С начала текущего года пользователи сталкиваются с тем, что оплаченные заказы не доставляются, а связаться со службой поддержки не представляется возможным, при этом средства за новые заказы регулярно списываются. Клиенты компании считают, что их кинули на деньги, сообщает «Фонтанка» .

Официальная версия Level Kitchen — технические неполадки в системе доставки и перегруженность линии поддержки клиентов. Многочисленные жалобы можно обнаружить в группе «ВКонтакте». Анализ этих сообщений показывает, что проблема возникла в самом начале января: отдельные клиенты не получают свои заказы уже на протяжении недели.

Постоянные клиенты Level Kitchen подчеркивают, что впервые сталкиваются с подобной ситуацией. Хотя отдельные случаи отмены доставок отмечались и в конце декабря. В ответах на комментарии компания придерживается шуточного тона и обещает индивидуально разобраться с каждой проблемой, что лишь вызывает новую волну негативных отзывов.

9 января Level Kitchen опубликовал в своем Telegram-канале официальное объяснение, указав в качестве причины «техническую неисправность в логистике», возникшую в первых числах месяца.

Level Kitchen утверждает, что техническая команда и отдел логистики работают в усиленном режиме для нормализации работы системы. Дополнительное влияние оказывают рекордные снегопады в Московском регионе.

В отношении недоступности службы поддержки компания объясняет, что количество обращений значительно превышает обычный уровень, что приводит к увеличению времени ожидания ответа, но уверяет, что каждое обращение будет обработано, все клиенты получат и свою еду, и бонусы в качестве компенсации.

