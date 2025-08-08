Накормили просрочкой: более 15 полицейских отравились на ужине в столовой Казани

Mash: более 15 полицейских отравились после ужина в столовой в Татарстане

Больше 15 полицейских отравились после ужина в одной из столовых в Татарстане. По предварительной информации, при приготовлении блюд использовали просроченные продукты, сообщает Mash .

Инцидент произошел 6 августа в Казани. Сотрудники полиции проходили курсы профподготовки и повышения квалификации в Казанском вузе МВД. 6 августа правоохранители посетили столовую института, а после ужина у них возникли проблемы с пищеварением: тошнота, рвота и боли в животе.

Двенадцать человек были экстренно доставлены в больницу, среди них были представители среднего руководящего звена. Еще трое полицейских были отправлены на амбулаторное лечение.

После проведения проверки было возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарных норм. В настоящее время проводится расследование с целью установления виновных.

Ранее десятки туристов отравились на теплоходе «Лев Толстой» во время круиза Москва — Казань — Москва. Люди пожаловались, что у них появлялись тошнота, рвота, головокружение и поднялась температура.