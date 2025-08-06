Рвота и жар: массовое отравление произошло на теплоходе «Лев Толстой»
Туристы отравились теплоходе «Лев Толстой» во время круиза
Фото - © Голованов Сергей / Фотобанк Лори
На теплоходе «Лев Толстой» зафиксировали массовое отравление, пострадали десятки туристов, сообщает SHOT.
Люди пожаловались, что у них появлялись тошнота, рвота, головокружение и поднялась температура.
Первые симптомы заболевания у путешественников выявили в середине круиза «Москва — Казань — Москва». Теплоход «Лев Толстой» принадлежит компании «Водоходъ».
Ранее восемь человек отравились самодельной чачей, купленной в Адлере, почти все погибли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.