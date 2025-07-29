Найдите на них управу: наглые мигранты воруют древесину у предпринимателя

сегодня в 12:40

Предприниматель в Подмосковье обвинил приезжих в краже древесины

Предприниматель из Наро-Фоминского округа пожаловался на мигрантов, которые постоянно воруют у него древесину, сообщает пресс-служба СК РФ .

Правоохранители в ходе мониторинга соцсетей увидели обращение жителя Наро-Фоминского округа. Он сообщил, что приезжие похищают у него древесину, это происходит на регулярной основе.

СК возбудил дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Уголовное преследование ведется за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования противоправных действий мигрантов. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мигранты в Истре угрожали расправой местным подросткам. Следствие возбудило уголовное дело по факту хулиганства.