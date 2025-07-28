Готовьтесь, будет мясо: мигранты в Истре угрожали расправой местным подросткам

В Истре подростки пожаловались на мигрантов, которые угрожали им. Было возбуждено уголовное дело, сообщает Информационный центр СК России .

Правоохранители в ходе мониторинга медиапространства обратили внимание на жалобы жителей Истры. По данным очевидцев, проживающие в округе приезжие рабочие оскорбляли несовершеннолетних и угрожали им.

Следствие возбудило уголовное дело по факту хулиганства. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего и личности нарушителей.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее мигрант-нелегал избил подростков в Дмитрове. Он также похитил у них телефон и одну тысячу рублей.