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Найдено тело второго рабочего на месте сноса бизнес-центра на востоке Москвы

На стройплощадке на Косинской улице в столице, где сносили здание бизнес-центра, нашли тело второго рабочего 1993 года рождения, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Расследование уголовного дела, которое возбудили по статье 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», находится на контроле в московской прокуратуре.

12 октября на стройплощадке частично обрушилась конструкция здания. В результате происшествия погиб рабочий 1992 года рождения.

Следователи и криминалисты устанавливают ответственных лиц, допустивших трагическое нарушение правил безопасности.