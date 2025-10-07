сегодня в 11:14

Найден труп альпиниста, погибшего во внезапной снежной буре на Эвересте

Обнаружен труп одного из путешественников, который погиб во время внезапной снежной бури на Эвересте на границе Китая и Непала. Непогода заблокировала почти одну тыс. человек, но 350 из них удалось спасти, сообщает SHOT .

Получилось также связаться с крупной группой, состоящей из 200 туристов. Они живы. Предпринимаются попытки для их эвакуации.

Среди россиян никто не пострадал. Большая часть альпинистов — приезжие из КНР.

Один человек погиб. У него наступило переохлаждение и кислородное голодание.

Вечером 5 октября сообщалось, что из-за сильного снегопада примерно одна тыс. человек застряла на восточном склоне горы Эверест. Метель началась 4 октября. Видимость из-за плохой погоды значительно упала. Она составляет не более одного метра.

