Тысяча туристов оказались в ледяной ловушке на Эвересте из-за снегопада

Из-за сильнейшего снегопада около тысячи человек застряли на восточном склоне горы Эверест в Тибете, сообщает «Лента.ру» .

Как пишет китайская газета «Саньсян душибао», путешественники оказались в ловушке на горе из-за сильнейшего за последние годы снегопада. Метель началась 4 октября, видимость из-за непогоды сильно снизилась, она не превышает 1 м.

На ряде участков маршрута снегопад был такой сильный, что полностью засыпал палатки туристов. Из-за этого люди не могут спуститься с Эвереста самостоятельно. А еще эти тяжелые условия затрудняют проведение спасательной операции.

Ранее россиянин спас туристку из Японии на Эвересте, упавшую в ледниковую расщелину. Из-за травм у японки не получалось вылезти самой. Мужчина спустился на веревке к пострадавшей, погрузил ее на плечо и залез вместе с ней наверх.

