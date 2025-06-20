Россиянин спас туристку из Японии на Эвересте, упавшую в ледниковую расщелину

Россиянин спас туристку из Японии Юки на высоте почти четыре километра на горе Эверест на китайско-непальской границе. Девушка упала в расщелину, сообщает SHOT .

Японка чуть не погибла утром 20 июня на Эвересте. Юки упала в расщелину. Из-за травм у нее не получалось вылезти самой.

Остальные туристы позвонили спасателям, однако никто помогать физически не решился. Спасти путешественницу решил 37-летний россиянин Александр Л.

Мужчина спустился на веревке к Юки в ледниковую расщелину. Затем погрузил на плечо и залез вместе с ней наверх. После этого девушку с помощью вертолета отвезли в больницу.

Александр Л. после спасения почувствовал физическую слабость и пожаловался на какое-то иммунное заболевание. Мужчине предложили отправиться в Катманду в больницу, но он ответил отказом.

Скорее всего, у Александра Л. произошла так называемая высотная болезнь, или кислородное голодание. Мужчина собирается спуститься с Эвереста через несколько суток.