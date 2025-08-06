Надел на рога: огромный буйвол убил миллионера во время африканского сафари

сегодня в 21:34

Metro: буйвол насмерть забодал американского миллионера во время сафари в ЮАР

Буйвол убил американского миллионера Эшера Уоткинса во время охотничьего сафари в ЮАР. Американец считал охоту важной частью сохранения дикой природы, сообщает издание Metro .

Трагедия произошла в воскресенье в провинции Лимпопо.

«Эшер был смертельно ранен в результате внезапного и ничем не спровоцированного нападения огромного буйвола», — говорится в публикации.

Во время охоты самец африканского буйвола весом около 1,5 тонны неожиданно устремился в сторону Уоткинса и на высокой скорости ударил миллионера рогами. От полученных травм мужчина скончался мгновенно.

В статье отметили, что в соцсетях у погибшего было множество кадров с охотничьими трофеями: пумы, антилопы и дикие птицы. Организовавшая сафари компания пообещала оказать родным и близким Уоткинса всю необходимую поддержку.

Ранее министр обороны Ганы Эдвард Оман Боама и глава министерства окружающей среды, науки и технологий страны Ибрагим Муртала Мухаммед погибли при крушении военного самолета.