сегодня в 03:48

Над Брянской областью сбили три беспилотника

Над Брянской областью сбили БПЛА, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале .

«Над территорией Брянской области благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены три вражеских БПЛА самолетного типа», — сообщил он.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее средства противовоздушной обороны сбили 9 украинских беспилотников над Ростовской, Брянской, Курской и Орловской областями.

