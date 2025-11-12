Над Брянской областью сбили три беспилотника
Над Брянской областью сбили БПЛА, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
«Над территорией Брянской области благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены три вражеских БПЛА самолетного типа», — сообщил он.
По его словам, пострадавших и разрушений нет.
На месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее средства противовоздушной обороны сбили 9 украинских беспилотников над Ростовской, Брянской, Курской и Орловской областями.
