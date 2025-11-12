Силы ПВО сбили 9 дронов ВСУ над российскими регионами

Вечером 11 ноября средства противовоздушной обороны сбили 9 украинских беспилотников над Ростовской, Брянской, Курской и Орловской областями, сообщили в Минобороны РФ.

Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ в период с 21.00 мск до 23.00 мск. Все они быо=ли самолетного типа.

В частности, 4 БПЛА сбиты над территорией Ростовской области, 3 БПЛА — над территорией Брянской области, один БПЛА — над территорией Курской области и один БПЛА — над территорией Орловской области.

Ранее оператор российского дрона снял видео, на котором сбил украинский коптер банкой тушенки. Инцидент произошел на константиновском направлении.

