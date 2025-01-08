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Над Белгородом сбили несколько беспилотников ВСУ

Над Белгородом и Белгородским районом сбили несколько украинских беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Белгороде обломок беспилотника пробил кровлю многоквартирного дома и повредил потолок в одной квартире. В селе Крутой Лог Белгородского района повреждена машина и выбиты окна в доме.

Кроме того, есть локальные повреждения на линии электропередачи — в нескольких домах временно отсутствует электроснабжение.

О пострадавших не сообщается.

Ранее в Энгельсе развернули оперштаб из-за пожара на нефтезаводе после удара ВСУ. Украинские боевики нанесли удар беспилотником ночью 8 января. Черный дым было видно из разных частей города.