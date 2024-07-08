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Начальник ТУ Алешкинского округа Херсонской области пострадал при ракетной атаке ВСУ

ВСУ ударили по дому начальника территориального управления Алешкинского округа Херсонской области, мужчина получил ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора региона Владимира Василенко.

7 июля около 22:30 домовладение начальника ТУ Алешкинского округа Херсонской области было подвергнуто ракетной атаке РСЗО HIМАRS. В результате удара ВСУ разрушился жилой дом, были ранены люди.

Кроме самого хозяина жилья, пострадал еще один человек.

Сейчас оба раненых доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь.

Ранее ВСУ ударили по Мелитополю пятью ракетами HIMARS, российские ПВО купировали атаку. Позднее Киев повторил удар, в городе прогремел взрыв.