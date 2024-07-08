Начальник ТУ Алешкинского округа Херсонской области пострадал при ракетной атаке ВСУ
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ВСУ ударили по дому начальника территориального управления Алешкинского округа Херсонской области, мужчина получил ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора региона Владимира Василенко.
7 июля около 22:30 домовладение начальника ТУ Алешкинского округа Херсонской области было подвергнуто ракетной атаке РСЗО HIМАRS. В результате удара ВСУ разрушился жилой дом, были ранены люди.
Кроме самого хозяина жилья, пострадал еще один человек.
Сейчас оба раненых доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь.
Ранее ВСУ ударили по Мелитополю пятью ракетами HIMARS, российские ПВО купировали атаку. Позднее Киев повторил удар, в городе прогремел взрыв.