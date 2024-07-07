Взрывы в Мелитополе: ВСУ снова атаковали ракетами мирный город

сегодня в 18:06

Очередной ракетный удар ВСУ нанесли по Мелитополю в Запорожье

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил о повторном мощном ударе ВСУ по Мелитополю, в городе прогремел взрыв.

«На северных окраинах города снова поднимается столп дыма. По предварительным данным — снова ракетный удар», — написал Рогов.

На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало. Все подробности случившегося выясняются.

Ранее Вооруженные силы России отразили ракетный удар в Мелитополе. Средствами ПВО сбили пять ракет HIMARS, осколки упали в северной части населенного пункта и в его пригороде.