Взрывы в Мелитополе: ВСУ снова атаковали ракетами мирный город
Очередной ракетный удар ВСУ нанесли по Мелитополю в Запорожье
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил о повторном мощном ударе ВСУ по Мелитополю, в городе прогремел взрыв.
«На северных окраинах города снова поднимается столп дыма. По предварительным данным — снова ракетный удар», — написал Рогов.
На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало. Все подробности случившегося выясняются.
Ранее Вооруженные силы России отразили ракетный удар в Мелитополе. Средствами ПВО сбили пять ракет HIMARS, осколки упали в северной части населенного пункта и в его пригороде.