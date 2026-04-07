сегодня в 15:57

На вменяемость проверят подростка, зарезавшего учительницу в Пермском крае

Судебно-психиатрическую экспертизу назначили 17-летнему подростку, который с ножом напал на учительницу в Пермском крае, сообщает URA.RU .

Утром 7 апреля губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что у входа в школу в Добрянке 17-летний подросток нанес ножевые ранения учительнице. Пострадавшую госпитализировали в медучреждение, где она скончалась от полученных травм.

Нападавший подросток задержан полицейскими. Районный суд Перми изберет ему меру пресечения. Следователи ходатайствуют о заключении под стражу.

Ранее одноклассники подростка рассказывали, что парень отличался странным поведением и угрозами, родители учеников обращались в полицию. Задержанного остерегались другие школьники, так как он бился головой о стену, занимался мастурбацией в учебном заведении, ругался матом на преподавателей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.