На Урале избивший мужчину экс-полицейский получил 3,5 года колонии
Фото - © Мужчина в наручниках/Медиасток.рф
В Свердловской области суд признал виновным экс-участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Ирбитский» по делу о насилии над местным жителем, сообщает «Лента.ру».
Согласно данным следствия, в ночь на 27 февраля прошлого года 26-летний участковый приехал на вызов из-за совершения противоправных действий одним из местных жителей. Затем полицейский избил своего оппонента и надел на мужчину ручные браслеты.
В отношении экс-силовика возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Следствие предъявило фигуранту обвинение.
Суд признал обвиняемого виновным и избрал меру пресечения в виде заключения сроком на 3,5 года в колонии общего режима.
Ранее стало известно, что многодетную мать из Бурятии избили в подмосковном отделе полиции. Пострадавшая утверждает, что в отделе полицейские называли ее «бурятской мразью» и «подстилкой».
