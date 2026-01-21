На Урале избивший мужчину экс-полицейский получил 3,5 года колонии

В Свердловской области суд признал виновным экс-участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Ирбитский» по делу о насилии над местным жителем, сообщает «Лента.ру» .

Согласно данным следствия, в ночь на 27 февраля прошлого года 26-летний участковый приехал на вызов из-за совершения противоправных действий одним из местных жителей. Затем полицейский избил своего оппонента и надел на мужчину ручные браслеты.

В отношении экс-силовика возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Следствие предъявило фигуранту обвинение.

Суд признал обвиняемого виновным и избрал меру пресечения в виде заключения сроком на 3,5 года в колонии общего режима.

Ранее стало известно, что многодетную мать из Бурятии избили в подмосковном отделе полиции. Пострадавшая утверждает, что в отделе полицейские называли ее «бурятской мразью» и «подстилкой».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.