«Бурятская мразь»: многодетную мать из Улан-Уде избили в отделе полиции в Подмосковье

Уроженка Бурятии пожаловалась на избиение и унижение в подмосковном отделе полиции. Проводится проверка действий силовиков, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Мария Цыденова из Улан-Удэ рассказала о своем задержании полицейскими в ночь с 7 на 8 января у подъезда в Подольске. У нее потребовали предъявить документы, однако не разрешили зайти домой за паспортом. В результате задержания многодетную мать избили и доставили в отдел полиции, где она провела более 20 часов.

По ее словам, в отделе полицейские называли женщину «бурятской мразью» и «подстилкой». Также правоохранители утверждали, что бурятов нужно «сдавать на передок» в зоне СВО и угрожали проверить на наркотики, но позднее отпустили без составления протокола.

После освобождения у Марии диагностировали ушибы головы, грудной клетки и плеча.

Депутат Госдумы Вячеслав Мархаев потребовал проверить действия сотрудников полиции. Позже глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что узнал об избиении женщины в подмосковном отделе полиции и обсудил инцидент с замминистра МВД, который пообещал провести проверку.

Кроме того, Цыденова обратилась с заявлением в Следственный комитет РФ, который проводит проверку по факту произошедшего.

