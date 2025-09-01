На Украине заявили, что к убийству Парубия якобы может быть причастна Россия

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что к организации убийства экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия якобы могут быть причастны российские спецслужбы. Ранее Киев не нашел этому доказательств, сообщает РБК .

Сотрудники СБУ заявили, что получили информацию о якобы «российском следе» в ходе следственно-оперативных мер с задержанным. По их данным, у убийства есть «признаки заказного характера».

Начальник управления СБУ во Львовской области Вадим Онищенко заявил, что имена всех причастных к преступлению вычисляются, также идет «сбор доказательств».

По данным украинских силовиков, киллер несколько месяцев готовился к убийству Парубия, ему проводили инструктаж. Между тем ранее представитель СБУ заявил, что «российский след» в убийстве политика не найден.

Парубия убили 30 августа во Франковском районе Львова. В него выстрелили восемь раз, затем убийца скрылся. На Украине заявили, что поймали подозреваемого.