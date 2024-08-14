На Украине исчезли деньги, выделенные на разработку динамической защиты танков

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СБУ: в Киеве украли 290 тыс долларов из средств на выпуск защиты для танков ВСУ

Сотрудники киевского оборонного предприятия присвоили 290 тыс. долларов, которые были направлены властями Украины на разработку динамической защиты для танков ВСУ, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

«Подозрения получили дельцы, которые разворовывали деньги на производстве динамической защиты для танков ВСУ» — говорится сообщении украинского ведомства в Telegram-канале.

В пресс-службе СБУ добавили, что сумма ущерба федеральному бюджету Украины составила 12 млн гривен или около 290 тыс. долларов.

В 2022 году украинское министерство обороны заключило контракт с киевским машиностроительным предприятием на разработку динамической защиты для бронетехники ВСУ. Однако сотрудники предприятия завысили сумму контракта, а затем присвоили разницу с реальной стоимостью изделия.

Ранее стало известно, что на Украине нет средств в бюджете для выплаты жалованья служащим ВСУ, а зарплаты военнослужащих шли на закупку вооружений. Киевские власти решают вопрос, как выплатить зарплату бойцам ВСУ к концу сентября.