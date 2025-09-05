На суде стало известно о втором гражданстве Аглаи Тарасовой

На заседании Домодедовского городского суда Московской области стало известно, что у российской актрисы Аглаи Тарасовой двойное гражданство. У звезды «Холопа» также есть паспорт Израиля, из которого она вернулась в Москву и была задержана в аэропорту Домодедово с наркотиками в багаже, сообщает Mash .

Заседание о мере пресечения для Тарасовой проходит 5 сентября. Актриса просила сделать судебный процесс закрытым из-за личных данных. По ее словам, запрещенные вещества она провезла в Россию из-за диагноза одного из родственников.

«Аглая, вы знали, что в вейпе находится гашишное масло?» — задал вопрос один из представителей прессы, но ответа от актрисы так и не получил.

В зале суда стало известно, что у Тарасовой есть второй паспорт — Израиля. Этот документ у нее изъяли следователи.

Ранее юрист, руководитель юридического агентства KDA-Lawyers Дмитрий Костин в разговоре с РИАМО предположил, что Аглае Тарасовой может грозить условный срок за контрабанду наркотиков. В аэропорту у актрисы нашли вейп с маслом на основе запрещенного препарата массой 0,38 грамма.

Статья, по которой обвиняют Тарасову, также предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в один миллион рублей.