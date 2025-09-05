Аглая Тарасова заявила, что привезла гашишное масло из-за болезни родственника

сегодня в 16:40

Актриса Аглая Тарасова рассказала в зале суда, что провезла запрещенные вещества из-за диагноза одного из родственников. Она попросила сделать процесс закрытым из-за личных причин, сообщает РЕН ТВ .

Судя по видео, в зале суда Тарасова сидит в капюшоне и темных очках. Там скопилось большое количество журналистов.

По данным «Осторожно, новости», Тарасова попросила суд назначить ей запрет некоторых действий. Актриса сказала, что самостоятельно сдала загранпаспорт. Она проживает в РФ и не собирается покидать страну.

Артистка добавила, что один-два раза в неделю посещает бабушку и дедушку. Эти встречи для Тарасовой крайне важны.

Актриса отметила, что скоро будет сниматься в трех фильмах. Она заявила, что допустила серьезную ошибку. Артистка боится и раскаивается в содеянном.

Тарасову задержали в аэропорту Домодедово 28 августа. Она приехала из израильского Тель-Авива.

Когда звезда проходила по «зеленому коридору», ее остановили таможенники для проверки чемодана. В нем обнаружили электронную сигарету. В ней содержалась жидкость темно-коричневого цвета.

«Жижу» направили на экспертизу, в результате которой стало известно, что вейп заправлен, предположительно, гашишным маслом. Его вес составлял 0,38 грамма.

В отношении Тарасовой открыли уголовное дело по части 1 статьи 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»). Актрису могут отправить в колонию на срок до семи лет.

Ранее артистка сказала, что не знала о наполнении вейпа. Устройство она приобрела в магазине в Израиле и с момента покупки его не курила.