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На Шри-Ланке 16 пассажиров умерли из-за падения автобуса в пропасть

Минимум 16 человек умерли и 35 получили травмы при падении в пропасть автобуса на Шри-Ланке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Daily Mirror.

Транспортное средство ехало из Катарагамы. Оно сорвалось с дороги и упало в пропасть на основной дороге из Нувара-Элия до Гамполы.

Личности умерших установить пока не удалось. Примерно 25 пострадавших увезли в больницы.

Ранее в Боливии автобус упал в пропасть. Погибли около 30 человек.