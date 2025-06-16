На севере Израиля прозвучала воздушная тревога

сегодня в 20:52

Со стороны Ирана были запущены ракеты, в связи с чем на севере Израиля включили сирены воздушной тревоги, сообщает РБК .

В ЦАХАЛ заявили, что Тегеран осуществил новый запуск ракет. Прилет ожидается на севере Израиля.

Вечером 16 мая на этой территории раздалась сирена воздушной тревоги.

Ранее стало известно, что Иран готов нанести «очень большой удар» по Израилю. Тегеран также отметил, что может атаковать жилые районы, если еврейское государство и дальше будет бить по мирному иранскому населению.

Между тем Израиль нанес удар по штаб-квартире иранского гостелевидения. Удар произошел прямо во время выпуска новостей. Опубликованы кадры с последствиями атаки.