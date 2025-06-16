Удар в прямом эфире: появилось видео последствий обстрела штаб-квартиры ТВ Ирана

Появилось видео последствий удара по телецентру Ирана во время прямого эфира

Пресса опубликовала кадры последствий израильского удара по штаб-квартире гостелевидения Ирана, нанесенного прямо во время транслирования выпуска новостей. Видео опубликовала Baza .

По данным СМИ, израильская армия применила ракеты во время атаки на иранский телецентр.

Удар по штаб-квартире попал в прямой эфир — в этот момент его вела телеведущая Сахар Эмами. Она вернулась в эфир спустя всего несколько минут после обстрела и попросила ЦАХАЛ «нанести второй удар», добавляет Mash.

Иранские газеты пишут, что журналисты знали о готовящейся атаке ЦАХАЛ на штаб-квартиру государственного телевидения, но специально оставались в студии и продолжали вещание.