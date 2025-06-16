Иран атакует жилую застройку и военные цели Израиля

сегодня в 18:25

Иран готов нанести удары по жилым районам в Израиле, если он будет и дальше атаковать мирное население Ирана. Также Тегеран нанесет удары и по военным объектам, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Tasnim.

Fars пишет, что Иран готов нанести «очень большой удар» по Израилю.

Тегеран обратился к арабским странам, пишет Reuters. Иран просит их обратиться к президенту США Дональду Трампу и попросить оказать давление на Израиль, чтобы тот согласился прекратить огонь.

Ранее в Иране обнаружили израильские комплексы Spike. Их переделали, чтобы уничтожать иранские средства ПВО.