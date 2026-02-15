сегодня в 16:07

На пути к Москве сбили четвертый дрон ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 15 февраля пытаются атаковать российскую столицу. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к городу сбит уже четвертый вражеский беспилотник.

«Уничтожен беспилотник, летевший на Москву», — сообщил Собянин.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков сбитого дрона. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что в первой половине дня 15 февраля над российскими регионами дежурными средствами противовоздушной обороны было ликвидировано и перехвачено в общей сложности 102 беспилотника, запущенных представителями киевского режима.

