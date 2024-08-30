На призвавшего убивать россиян футболиста Алиева возбудили уголовное дело

В столице возбуждено уголовное дело в отношении футболиста Александра Алиева, который призвал ВСУ убивать мирных жителей в Курской области, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по г. Москве.

Украинский футболист подозревается в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.

Алиев разместил видеоролик в открытом доступе для неограниченного круга лиц. В нем он совершил призыв к осуществлению террористической деятельности на территории Курской области.

Противоправная деятельность спортсмена была выявлена и пресечена следователями московского СК совместно с сотрудниками ЦПЭ ГУ МВД России по г. Москве. Сейчас проводятся следственные действия по сбору и закреплению доказательственной базы.

Кроме того, следователи столичного СК объявили Алиева в розыск.

Ранее мать футболиста Алиева, которая проживает в Курске, заявила, что не общается с сыном. Женщина отметила, что уже давно не держит с ним связь.