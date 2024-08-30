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Мать футболиста Алиева, который призвал убивать граждан РФ, не общается с сыном

Муть украинского футболиста Александра Алиева, призвавшего убивать мирное население РФ, живет в Курске. Она заявила, что не общается с сыном, сообщает SHOT .

Ранее футболист Александр Алиев, родившийся в Хабаровске, призвал ВСУ убивать мирное население в Курской области. При этом отмечалось, что в атакованном регионе сейчас находятся его родственники.

Мать украинского спортсмена заявила, что уже длительное время не общается сыном.

«Вообще не держу связь и все», — заявила женщина.

По данным SHOT, родители футболиста живут в Курске.

Александр Алиев родился в Хабаровске. Футболист является экс-игроком сборной Украины. Некоторое время он выступал и за российские клубы.