На музыканта Стаса Намина подали коллективную жалобу из-за перекрытого проезда

Жители элитного дома в столичном районе Якиманка обвинили Стаса Намина в том, что музыкант перегородил выезд со двора. Они утверждают, что лидер рок-группы «Цветы» устроил себе крепость, а соседей запер, сообщает Mash .

Артист возглавляет ТСЖ «Новация» клубного дома на Большой Якиманке. Жители установили шлагбаумы по всему периметру, оставив лишь один выезд — на вечно перегруженное Садовое кольцо.

Жители соседних домов возмущаются, что вынуждены по 20-30 минут кружить в поисках выезда. При этом они остаются заблокированы, если Садовое кольцо перекрывают.

Намин утверждает, что все действия были выполнены в соответствии с законодательством: была проведена процедура межевания и получено разрешение.

Под коллективной жалобой с требованием вернуть проезд подписались более 200 человек из Крымского тупика, с Крымского Вала и из соседних зданий по Якиманке.

Ранее экс-участница группы «Блестящие» Анна Семенович поделилась историей о том, как приобрела «проклятую квартиру», в которой обитали приведения.