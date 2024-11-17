На МКАД в районе Ярославского шоссе произошло ДТП

В ночь на 17 ноября на внутренней стороне 93 км МКАД перед съездом № 94 произошло ДТП, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

На месте работают оперативные службы города.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. В результате аварии были заняты три полосы из пяти. Сейчас движение на участке уже восстановлено.

Ранее сообщалось, что дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей произошло в городском округе Мытищи. В результате ЧП пострадали 2 человека.